È iniziata con il sorriso la settimana della Vastese Calcio dopo la convincente vittoria contro il Pineto. Mister Colavitto ed il suo staff guideranno la preparazione della squadra in vista della trasferta di domenica prossima a Cesena per affrontare il Romagna Centro. Si giocherà al "Dino Manuzzi", stadio che ospita le gare del Cesena in serie B (e dove i bianconeri hanno giocato anche in serie A). Per i vastesi sarà uno stimolo in più contro un'avversaria a caccia di punti per risalire la classifica [Info sulla prevendita dei biglietti]. Chi ben conosce il Manuzzi e le squadre marchigiane e romagnole è Nicolò Bacchiocchi, centrocampista classe '91 che domenica, entrato nel secondo tempo, si è tolto la soddisfazione di andare a segno [LEGGI]. Arrivato a Vasto a metà settembre sta lavorando sodo per convincere mister Colavitto a concedergli sempre più in minuti in campo così da poter contribuire alla causa biancorossa.

Lo abbiamo intervistato alla ripresa degli allenamenti della Vastese [GUARDA].

La 10ª giornata

Campobasso - Civitanovese; Jesina - Alfonsine; Matelica - Fermana; Olympia Agnonese - Monticelli; Pineto - San Nicolò;Recanatese - Chieti; Romagna Centro - Vastese; Sammaurese - Castelfidardo; Vis Pesaro - San Marino

La classifica: 21 Olympia Agnonese; 17 Vastese, Matelica*; 16 Vis Pesaro; 15 San Nicolò*; 13 Fermana*; 12 Civitanovese; 11 Sammaurese*, Castelfidardo, San Marino, Campobasso; 10 Romagna Centro, Jesina; 9 Alfonsine; 8 Monticelli**, Pineto; 6 Recanatese*; 0 Chieti*.

*una partita in meno **due partite in meno