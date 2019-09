La New York City Marathon è senza dubbio la gara podistica più celebre al mondo con i 42,195 chilometri che attraversano gli affascinanti scenari dela Grande Mela. E come ogni anno saranno migliaia (dovrebbero essere oltre 62mila) i partecipanti da ogni angolo del globo a prendere parte alla gara che si disputerà domenica 6 novembre. Nella nutrita pattuglia italiana, seconda per partecipazione solo agli Stati Uniti, ci saranno anche quest'anno dei vastesi. Antonia Falasca e Filippo Falasca saranno domenica mattina sul ponte di Verrazzano per lo start della maratona. Per Antonia, presidente della Podistica Vasto, è stata preparata da Alessandro Desiderio una versione personalizzata della divisa sociale, con nome e bandiera tricolore. "Partecipare alla maratona di New York credo sia il sogno di ogni podista - ci racconta alla vigilia della partenza -. I chilometri sono gli stessi di qualunque altra maratona che si svolge in giro per il mondo ma questa gara ha tanti altri aspetti speciali rispetto al solo evento sportivo".

Sarà in gara insieme a suo fratello Filippo, anche lui appassionato podista da tanti anni, e non mancherà di certo la sfida in famiglia. "Per ora non voglio dire nulla circa il mio obiettivo di tempo, sicuramente voglio migliorare il mio personale nella maratona. Anche lui vuole fare una buona gara, vedremo chi dei due arriverà primo al traguardo!". La preparazione all'appuntamento è stata lunga e impegnativa. "Ho iniziato a luglio con una preparazione specifica. Non sono un'atleta professionista - ci dice Antonia - e non è stato semplice conciliare il lavoro, la famiglia, l'impegno con la Podistica e gli allenamenti. Da quando ho iniziato gli allenamenti per la maratona ho percorso 880 chilometri, correndo agli orari più impensabili pur di terminare il programma. In questo ho avuto il prezioso supporto del preparatore Andrea Ialacci e di Roberto Ialacci, socio della Podistica Vasto, che mi ha spronato nel portare sempre a termine gli allenamenti. E devo dire grazie anche alla mia famiglia che non mi ha fatto pesare tutto questo tempo dedicato alla corsa!".

Oggi è già tempo di partenza, così da arrivare a New York in tempo per assorbire almeno un po' il fuso orario e per un paio di allenamenti con il gruppo degli italiani prima della gara. "Uno di questi sarà guidato da Stefano Baldini, che abbiamo incrociato a Bologna prima di salire sull'aereo. Sarà di buon auspicio?". Ieri, per l'ultima corsa prima del viaggio al parco Muro delle Lame, c'erano anche tanti soci della Podistica Vasto a salutare la loro presidentessa. La sfida in famiglia è lanciata e da casa saranno in tanti (attraverso l'app che traccia la posizione degli atleti) a seguire la gara di Antonia e Filippo che, anche se non avranno l'attenzione dei mass media come accadrà ai top runner della NYC Marathon, daranno il massimo per raggiungere il loro obiettivo tra le strade di New York.