Si è svolto a Vasto, presso la palestra del Centro Sportivo San Gabriele, il secondo regionale predeterminato di tennistavolo. Oltre 50 atleti provenienti da tutto l'Abruzzo si sono sfidati in sfide di singoli e doppi nelle diverse categorie. Ad accoglierli a Vasto il presidente regionale della Fitet Abruzzo, Stefano Comparelli, che ha premiato a fine giornata i vincitori. La terza tappa regionale si svolgerà nuovamente a Vasto: il prossimo 8 dicembre i pongisti si sfideranno per tutta la giornata presso la Palestra dei Salesiani, in via Santa Caterina da Siena.

I risultati:

Doppio Assoluto Maschile: 1° Class. A. Santoro - A. Panichella ; 2° Class. F. Antenucci – D. Papini

Singolare Maschile Giovanissimi- Ragazzi : 1° Class. A. Mascioli ; 2° Class. A. Franciosi

Singolare Maschile Allievi : 1° Class. F. Antenucci ; 2° Class.

Singolare Maschile Seniores : 1° Class. G. Papini ;

Singolare Maschile Veterani : 1° Class. F. Gatti ; 2° Class. F. Giuliani ;

Singolare 5° Cat. : 1° Class. D. Marra ; 2° Class. R. Sboro ; 3° Class. P.M. G. Papini –S. Di Ninno

Singolare 3° Cat. : 1° Class. M. Colucci ; 2° Class. C. Gratani.