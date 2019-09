C'è il servizio di inumazione dei defunti al centro dell'ultima interrogazione presentata dal consigliere comunale di Unione per Vasto, Alessandra Cappa, che scrive al sindaco Francesco Menna e alla Giunta: "Premesso che il servizio relativo alla inumazione dei defunti viene offerto - a differenza di quanto avviene in altri Comuni - solo per due giorni a settimana, che tale fatto crea notevoli disagi alle famiglie dei defunti, che le tariffe applicate dal Comune di Vasto sono piuttosto alte, pertanto ad esse dovrebbe corrispondere un servizio altrettanto efficiente, anche per quel che riguarda la possibilità di seppellire i propri cari senza dover aspettare gli unici due giorni previsti per usufruire del servizio stesso, che, peraltro, la ridotta frequenza del servizio favorisce l’instaurarsi di pratiche non sempre corrette", il consigliere di Unione per Vasto interroga sindaco e Giunta per sapere "se vi è l’intenzione, da parte dell’amministrazione comunale, di provvedere ad aumentare il numero dei giorni dedicati a tale importante servizio".