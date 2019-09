Sarà l'arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte a presiedere la celebrazione eucaristica di domani pomeriggio, mercoledì 2 novembre, nel cimitero comunale di Vasto. Come da tradizione, nel giorno della commemorazione dei defunti, viene celebrata una messa all'aperto nel piazzale del cimitero posto all'ingresso di via dei Conti Ricci. L'inizio della funzione liturgica, a cui parteciperanno i parroci della città, è alle ore 15.

In questi giorni il cimitero resterà aperto dal mattino fino alle 18. Nei giorni scorsi il camposanto è stato interessato da lavori di pulizia e miglioramento del decoro di alcune zone che presentavano delle criticità. La soddisfazione dei cittadini per questi interventi in occasione della festa di Ognissanti e della commemorazione dei defunti si unisce all'auspicio che la rinnovata attenzione verso questo luogo possa durare nel tempo.