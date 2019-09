Gli approfittatori delle tragedie non mancano mai, ecco così che spuntano puntuali anche in seguito alle ultime violente scosse che hanno colpito il Centro Italia. Finti tecnici comunali si presentano nelle abitazioni con la scusa di dover svolgere verifiche sulla struttura [LEGGI] per poi raggirare i cittadini, soprattutto anziani. Il problema si sta riscontrando in tutto l'Abruzzo, tanto da spingere i Comuni a precisare di non stare svolgendo verifiche sulle abitazioni private. Quello di San Salvo nelle ultime ore ha invitato alla massima attenzione precisando che "il Comune non ha predisposto alcun controllo nelle abitazioni pertanto si diffida a fare entrare chicchessia in casa spacciandosi per dipendente comunale".

Intanto, nella giornata di ieri si sono conclusi i controlli da parte dei tecnici comunali degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. Non sono stati riscontrati danni e lesioni causati dalle ultime scosse di. "Pertanto – conclude l'ente – non ci sono restrizioni per l’uso delle scuole a San Salvo".