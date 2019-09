"L'ordine sociale va garantito ma rendendo sempre giustizia". Questo il messaggio di Francesco D'Agostino, presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani in occasione del convegno organizzato a palazzo d'Avalos e che ha visto la partecipazione di Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale all'Università Cattolica di Milano e dell'arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte. A moderare il convegno il magistrato vastese Italo Radoccia. Il convegno, dal titolo "Il populismo penale oggi", è stato promosso dall'unione giuristi cattolici di Vasto, presieduta da Raffaella Valori, per "analizzare le dinamiche, spesso alterate e, quindi, pericolose, che si innescano in determinate situazioni tra il sistema della giustizia, la sfera della politica e l'opinione pubblica".