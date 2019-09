Sarà ancora il ciclocross la specialità protagonista a Casalbordino martedì 1 novembre per lo svolgimento della prima edizione del Trofeo Bar La Svolta. È il secondo appuntamento in calendario del circuito regionale Master Cross Uisp Abruzzo&Molise 2016-2017 con tanto impegno profuso dalla Polisportiva Casalbike che ha molto a cuore l’obiettivo della promozione dello sport delle due ruote in tutte le varie forme nel territorio di Casalbordino e dintorni.

Il percorso di gara misura 2500 metri circa con un dislivello esiguo di 26 metri a giro tra stradine sterrate di campagna e single track (passaggi singoli) alternati a tratti rettlinei e molto veloci, senza dimenticare un piccolo tratto di asfalto solo nella zona di ritrovo (alle 8:00), partenza (alle 10:00) e arrivo di fronte al Bar La Svolta in via De Gasperi situata nelle vicinanze dell’ex mercato coperto e delle scuole superiori. La quota di iscrizione è fissata in 10 euro, è gradita la pre-iscrizione mandando una mail a brunofantini53@gmail.com o whatsapp (3338024294). Si corre nella formula dei 50 minuti più un giro finale, premi ai primi tre di ogni categoria, a disposizione lavaggio bici, ristoro finale e assistenza medica a favore di tutti gli atleti partecipanti.