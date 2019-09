Questa mattina, durante le attività di controllo del territorio, la polizia municipale ha rintracciato una Volkswagen Golf rubata lo scorso 18 ottobre a Belmonte del Sannio (Is). Come spiegato dal comandante della polizia municipale, il tenente Giuseppe Del Moro, l'auto è stata ritrovata nel quartiere San Paolo, in via Spataro. Dopo gli adempimimenti di rito, l'auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario. A. L., di Belmonte del Sannio.

Durante la stessa mattinata, la polizia municipale ha anche sequestrato una Fiat Punto, trovata senza copertura assicurativa in sosta in via Scirocco.