Niente sorrisi per le due squadre del vastese impegnate nella nona giornata del campionato di Promozione, girone B.

Bucchianico - Vasto Marina 3-2

Ancora una domenica da dimenticare per il Vasto Marina che, nella 'tana' del Bucchianico, riesce a restare in vantaggio per un'ora grazie al gol realizzato da Natalini all'11' del primo tempo. Ma la rete di Spadaccini, al 15' della ripresa, spalanca le porte alla rimonta del Bucchianico che segna per due volte con Mammarella. La prima, alla mezz'ora, su calcio di rigore contestato dagli ospiti. Poi, 5 minuti dopo, una rete su calcio d'angolo. La squadra dei mister Liberatore e Barisano prova a reagire e segna al 40' con Cercone ma poi, in 10 per l'espulsione di Ottaviano, non riesce ad acciuffare il pareggio.

Chieti Torre Alex - Casalbordino 2-0

Nella sfida serale allo stadio Angelini di Chieti il Casalbordino non riesce a fare risultato contro la capolista del campionato. Nel primo tempo la squadra di mister Farina riesce a bloccare gli attacchi dei teatini ma poi, nella ripresa, subisce il gol su rigore di Lalli, all'11', e di Felli, al 20', che chiudono la sfida.

La 9ª giornata

Castiglione Valfino - Sporting Casolana 1-1

Fossacesia - Palombaro 1-0

Silvi - Il Delfino Flacco Porto 0-1

Spoltore - Passo Cordone 3-1

Sulmonese Ofena - Castello 2000 1-0

Val di Sangro - Virtus Ortona 3-1

Villa 2015 - Raiano 4-2

La classifica: 25 Chieti Torre Alex; 21 Spoltore; 18 Villa 2015; 16 Val di Sangro; 15 Bucchianico, Sulmonese Ofena; 14 Fossacesia, Il Delfino Flacco Porto, Silvi; 13 Raiano; 12 Passo Cordone; 11 Casalbordino; 9 Castello 2000; 6 Virtus Ortona, Vasto Marina; 5 Palombaro; 4 Sporting Casolana; 3 Castiglione Valfino.