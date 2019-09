È in gravi condizioni il ragazzo di 23 anni che ieri notte è rimasto ferito durante una colluttazione in piazza Umberto I a Casalbordino tra un gruppo di giovani del posto e tre coetanei di Vasto.



A quanto pare, il diverbio sarebbe nato per futili motivi all'interno di un locale, in bagno. I gestori dell'attività, vedendo la situazione hanno sedato l'alterco. Questo però è continuato fuori, in piazza. Qui, intorno all'una di notte, i ragazzi sono nuovamente entrati in contatto. A finire a terra privo di sensi, S.F., giovane del posto, probabilmente a causa di un pugno in faccia.

Al momento dell'accaduto, in piazza c'erano tante persone, qualcuno ha avvisato le forze dell'ordine. Sul posto così sono arrivati i carabinieri di Casalbordino e Torino di Sangro, oltre ai medici del 118. Questi, hanno subito compreso la gravità delle condizioni del ragazzo e ne hanno disposto il trasferimento a Pescara, dov'è tuttora sedato e ricoverato in prognosi riservata. Al momento, informazioni confermate dalla Compagnia dei carabinieri di Ortona, c'è un ragazzo di 22 anni di Vasto denunciato per lesioni personali.