Dopo Cupello (qui il servizio), anche Casalbordino si appresta ad introdurre il cosiddetto baratto amministrativo come aiuto alle famiglie che hanno difficoltà a pagare i tributi comunali.

Il provvedimento è stato votato all'unanimità nella seduta di Consiglio comunale di questa mattina, trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Comune [CLICCA QUI] e sulla relativa pagina Facebook [CLICCA QUI].

Soddisfatto l'assessore all'Attuazione del programma amministrativo, Carla Zinni: "Finalmente siamo riusciti ad approvare un provvedimento all'unanimità; sono molto contenta che sia avvenuto per questo importante provvedimento che aiuterà le famiglie di Casalbordino in questo momento di crisi. Non varrà per i debiti pregressi e stiamo valutando limitazioni su base Isee, ma è certamente un provvedimento significativo e siamo contenti che sia stato condiviso da tutto il Consiglio comunale".