È iniziato nel fine settimana il campionato di serie D di calcio a 5 che vede impegnate, nel girone Chieti, cinque squadre del territorio: Eurogames Cupello, Futsal Casalbordino, Pollutri Calcio, Cristal e Torino di Sangro (che ha riposato nella 1ª giornata).

Eurogames Cupello - Lions Bucchianico 5-3

Vittoria in rimonta per gli orange allenati da Fabio Conti nella prima giornata. Dopo la rete dell'1-0 di Di Gregorio gli ospiti trovano l'aggancio ed il sorpasso portandosi sul 3-1. Ma la squadra di casa non si arrende, accorcia le distanze con Ciffolilli e poi torna in parità con Somma. Di Pollutri la rete del vantaggio e di capitan Fortunato quella della sicurezza.

San Pietro Tollo - Futsal Casalbordino 0-2

I casalesi, da quest'anno guidati in panchina da Luigi Celenza, tornano sconfitti dalla trasferta in casa del San Pietro Tollo che, in estate si è rinforzato con molti giocatori dell'Ortona. Le reti di Solimes e D'Ettore chiudono la partita senza sorrisi per Verini e compagni.

Atletico Roccascalegna - Pollutri Calcio 6-2

Sconfitta in casa dell'Atletico Roccascalegna per la squadra del presidente Zinni, all'esordio nel campionato di serie D (dopo i trascorsi nel futsal dello Sporting Pollutri, poi divenuto Casalbordino).

Doogle - Cristal 4-0

Prima uscita stagionale per il Cristal, squadra vastese guidata da Alessio Perazzoli. Le reti di Di Cocco, Rebecchino, Pinti e De Sanctis decidono la sfida a favore dei padroni di casa che puntano a ben figurare in questo campionato 2016/2017.

La 1ª giornata

Casoli - Libertas Stanazzo 9-6

Atl. Roccascalegna - Pollutri Calcio 6-2

Eurogames Cupello - Lions Bucchianico 5-3

San Pietro Tollo - Futsal Casalbordino 2-0

Robur Agnone - Futsal Chieti 2-5

Doogle - Cristal 4-0

S.Eusanio - Wolves Chieti 4-3

riposa - Torino di Sangro