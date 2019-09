"Metti un libro - Prendi un libro": è il motto che accompagna le Little Free Library disseminate nel mondo. Da qualche giorno anche San Salvo ne ha una (a Vasto è stata inaugurata l'anno scorso, LEGGI) grazie al centro culturale "Aldo Moro", si trova in piazza Papa Giovanni XXIII, sotto il porticato del Comune, ed è stata installata. L'obiettivo dell'iniziativa sfociata nella piccola cassetta colorata è quello di favorire la lettura e lo scambio di libri avviando così un circolo virtuoso. Un luogo di condivisione, quindi, che in qualche modo porta fuori dalle quattro mura la biblioteca dello stesso centro.

La Little Free Library sansalvese conta già diversi volumi e ha un proprio regolamento presente al suo interno consultabile da tutti. Il progetto non si ferma ai vivaci colori della cassetta, come ci dice Licia Zulli, che gestisce il centro culturale: "Vorremmo organizzare un evento anche con la presenza dei bambini e magari coinvolgere anche le altre associazioni della città per realizzare un circuito cittadino. Noi abbiamo messo il primo tassello, vediamo cosa accadrà!".