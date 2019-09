"Quando abbiamo iniziato questo evento, 30 anni, in questa zona non c'era quasi niente".Ottaviano Semerano, presidente di Fiva Confcommercio, ricorda così gli inzi del Trofeo Bancarella, fiera autunnale ormai divenuto un appuntamento tradizionale e che, dalla seconda edizione, è legata alla memoria di Francesco Smargiassi, storico presidente di Confcommercio. Questa mattina le bancarelle degli espositori arrivati da ogni parte d'Italia hanno trovato posto in via Giulio Cesare e nelle strade limitrofe. A mezzogiorno la cerimonia di premiazione, alla presenza della presidnte di Confcomercio Chieti, Marisa Tiberio, dei familiari di Smargiassi e dei rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Particolarmente emozionante la consegna di una targa al nipote di Peppino D'Angelo, storica figura di riferimento per il commercio ambulante a Vasto e nel circondario, scomparso qualche mese fa. Il premio 'Smargiassi' è stato consegnato alle espositrici arrivate da più lontano: Alessandra ed Eleonora di "Tracce", provenienti da Milano e operanti nel campo della moda. A Katarzyna Ostalecka, giovane polacca che vive ad Avezzano, il premio per la bancarella più creativa con le sue creazioni di bigiotteria e foulard.