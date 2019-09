Alla quarta giornata di campionato rivoluzione in testa alla classifica ora guidata da un terzetto. Le ex capoliste rallentano o cadono completamente e le inseguitrici ne approfittano. A quota 9 ora ci sono tre squadre. La prima, il Torrebruna che ha battuto in trasferta la Dinamo Roccaspinalveti, avversaria mai semplice da affrontare. Il gol di D'Addario non basta ai locali, superati da una doppietta di Farina nel finale. I torresi dimenticano in fretta la sconfitta del turno precedente.

Il Real San Giacomo, che aveva iniziato non nel migliore dei modi, si aggiudica il "derby" con il Pollutri e supera le avversarie. Un 4 a 0 chiaro quello di oggi che proietta il Real in testa grazie ai gol di Sabatini (doppietta), Pomponio e D'Ascenzo. Sempre a quota 9 c'è la Sansalvese che nell'altro piccolo derby di terza batte fuori casa l'Atletico Vasto per 3 a 1. Sul campo di Vasto Marina i sansalvesi di mister De Luca vanno prima sotto di una rete (calcio di punizione di Varanelli), poi pareggiano e ribaltano il risultato con Argentieri, Chioditti e Cordisco.

Subito dietro c'è un altro terzetto. C'è il Lentella, coprotagonista dell'unico pareggio di giornata contro gli altri gialloverdi del girone, i ragazzi del Montalfano. Gli ospiti cupellesi rompono subito gli indugi con un gran gol di Paolo Griguoli, un diagonale sotto la traversa imprendibile per Roberti. Il Lentella spinge, ma divora diverse occasioni fino a quando è Giuseppe Travaglini (qualche minuto prima autore di un grande salvataggio sulla linea sull'ex Portellini) a deviare nella propria porta di testa un calcio di punizione. Nel secondo tempo padroni avanti con Claudio Marcucci, ma prima del fischio finale 2 a 2 definitivo di Giuseppe D'Adamo.

L'Aurora Furci torna con tre punti in tasca e tre reti segnate dalla trasferta di Casalanguida. Andrea Di Santo, Alex Mastroberardino e Valentino Di Renzo firmano il 3 a 0 finale sulla formazione di casa ferma a 3 punti. Si avvicina ai piani alti anche la Virtus Tufillo che batte il Guilmi con il più classico dei risultati: 2 a 0. Di Pasquarelli e Sulpizio le reti biancoblù. Per il Guilmi è ancora notte profonda a 0 punti.

Domenica sugli scudi, infine, per il Vasto United alla prima vittoria stagionale contro un avversario di tutto rispetto, la New Robur fino a ieri capolista. Giorgio Finamore e Vincenzo Ricci segnano i gol biancorossi sul nuovo campo in sintetico del quartiere San Paolo; lo United poi riesce a difendere il fortino e a portare 3 punti importantissimi a casa. Per la formazione di Castiglione Messer Marino, oltre al gol di Giuseppe Sciartilli, anche una traversa da annotare.

Nel prossimo turno spicca il big match tra Real San Giacomo e Lentella e l'altra sfida d'alta quota tra Aurora Furci e Virtus Tufillo.

I RISULTATI

Atletico Vasto - Sansalvese 1-3

Casalanguida - Aurora Furci 0-3

Dinamo Roccaspinalveti - Torrebruna 1-2

Lentella - Montalfano 2-2

Pollutri - Real San Giacomo 0-4

Vasto United - New Robur 2-1

Virtus Tufillo - Guilmi 2-0

LA CLASSIFICA

Torrebruna 9

Real San Giacomo 9

Sansalvese 9

Lentella 8

Aurora Furci 8

Virtus Tufillo 8

New Robur 7

Montalfano 5

Dinamo Roccaspinalveti 4

Vasto United 4

Casalanguida 3

Atletico Vasto 3

Pollutri 1

Guilmi 0

IL PROSSIMO TURNO

Aurora Furci - Virtus Tufillo

Guilmi - New Robur

Montalfano - Dinamo Roccaspinalveti

Pollutri - Vasto United

Real San Giacomo - Lentella

Sansalvese - Casalanguida

Torrebruna - Atletico Vasto