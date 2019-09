Dopo la terribile scossa delle 7.40 che ha colpito il Centro Italia, per motivi di sicurezza è stata rinviata la sfida calcistica in programma tra Montorio 88 e Us San Salvo. La trasferta di Montorio al Vomano (Te) sarebbe valevole per il decimo turno del campionato.

Il presidente dell'Us, Evanio Di Vaira, conferma il rinvio a data da destinarsi.