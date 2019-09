Al PalaBCC passa la capolista Airino Termoli che infila il suo quinto successo consecutivo battendo 69-53 la BCC Generazione Vincente Vasto Basket nella quinta giornata della serie C silver. I molisani, che puntano alla vittoria del campionato, rispettano il pronostico della vigilia e, trascinato da un De Gregorio in palla, hanno la meglio sulla giovane formazione di coach Cardillo.

Inizio subito in salita per i biancorossi che devono fare i conti con l’organizzazione di gioco e l’ottima vena realizzativa dei termolesi. Il passivo si fa pesante con il passare dei minuti e i padroni di casa si aggrappano all’esperienza di Dipierro per non perdere troppo terreno. Nel secondo parziale molte le proteste dei vastesi all’indirizzo della coppia arbitrale per alcune chiamate ritenute dubbie. Al riposo lungo si va con l’Airino avanti 45-30. Il terzo quarto dei padroni di casa è da dimenticare. Prima perdono Pace per 5 falli, poi, quando sembra ci sia la forza per poter rientrare (con un incoraggiante -10), si spegne di nuovo la luce e il Termoli, che nel frattempo ha dovuto rinunciare a Marinaro (vastese ed ex biancorosso), infortunatosi alla caviglia, torna ad un vantaggio consistente. A completare il quadro negativo ci si mette l’infortunio rimediato da Dipierro allo scadere della frazione. Il terzo quarto si chiude con Termoli avanti 60-43 e la strada spianata verso la quinta vittoria consecutiva in stagione. Nell’ultimo quarto ormai la sfida è segnata ed il Termoli gestisce senza affanni mentre i biancorossi, che perdono anche Cordici per 5 falli, schierano un quintetto di under 18 che si comporta più che bene riuscendo a rendere meno pesante il passivo.

Sabato prossimo i biancorossi proveranno a rifarsi in trasferta in casa del Nova Basket Campli.



BCC Generazione Vincente Vasto Basket – Airino Termoli 53-69 (15-23/30-45/43-60)

Vasto Basket: Pace 5, Stefano 4, Flocco, Cordici 5, Dipierro 14, Marino 9, Di Tizio 5, Di Rosso 5, Ierbs, Peluso 6, Pugliese, Bernardotto. Coach: Cardillo

Termoli: Panetta 12, Marinaro 6, De Gregorio 22, Cau, Gioia 1, Suriano 4, Green 9, Bertinelli 8, Recchi, Rinaldi 1, Colasurdo 6. Coach: Di Lembo