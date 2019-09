Ancora un incidente causato da un cinghiale, fortunatamente senza particolari conseguenze per il guidatore, ma con ingenti danni per l'automobile. È successo nel tardo pomeriggio di oggi in territorio di Gissi sulla strada provinciale parallela alla zona industriale.

L'auto, una Ford Fiesta viaggiava verso Monteodorisio quando si è trovata di fronte l'ungulato senza riuscire a schivarlo. Probabile che l'animale sia sceso dai campi che sovrastano l'arteria viaria distruggendo il parabrezza.

È di soli 10 giorni fa l'investimento di un altro cinghiale sulla Statale Trignina da parte di un autobus di operai diretto a San Salvo [LEGGI].