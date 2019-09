Terza vittoria consecutiva per il Cupello e classifica che si fa interessante. I rossoblù di mister Di Francesco hanno battuto nella decima giornata di andata il River Chieti. Decisivo per i cupellesi il difensore ex Vastese Nando Giuliano che poco prima del fischio finale, in pieno recupero, ha siglato la vittoria che vale tre punti. Tre punti che valgono oro per la formazione cupellese che ora sale al settimo posto a una lunghezza dal San Salvo che oggi non ha giocato a causa del terremoto [LEGGI].

I rossoblù domenica prossima andranno in trasferta a Paterno; una vittoria consentirebbe alla società del presidente Oreste Di Francesco di scavalcarli e proiettarsi in avanti in ottica play off. Il San Salvo, in attesa di sapere la data del recupero contro il Montorio 88, ospiterà domenica prossima l'Amitermina.

LA 10ª GIORNATA

Alba Adriatica - Paterno 2-1

Amiternina - Martinsicuro 1-2

Capistrello - Miglianico 1-0

Cupello - River Chieti 1-0

Montorio 88 - San Salvo (rinv.)

Nerostellati - Morro d'Oro 2-0

Penne - Francavilla 2-2

R.C. Angolana - Virtus Teramo 1-0

Sambuceto - Acqua e Sapone 0-1

LA CLASSIFICA

Martinsicuro 23

Francavilla 22

Alba Adriatica 20

2000 Calcio Acquaesapone 20

Paterno 19

San Salvo 18*

Cupello 17

Nerostellati 17

Capistrello 16

R.C. Angolana 13

River Chieti 11

Sambuceto 10

Virtus Teramo 9

Amiternina 8

Montorio 88 7*

Penne 6

Miglianico 5

Morro d'Oro 5

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Capistrello - Penne

Martinsicuro - Alba Adriatica

Miglianico - Renato Curi Angolana

Morro D'Oro - Sambuceto

Paterno - Cupello

River Chieti - Nerostellati

Us San Salvo - Amiternina

Virtus Teramo - Montorio 88

2000 Calcio Acquaesapone - Francavilla