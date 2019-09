PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Lo Sporting San Salvo sorpassa agilmente l'ostacolo Fresa e raggiunge la quarta posizione. Davanti al pubblico di casa i sansalvesi allenati da mister Marcello si impongono con un netto 3 a 0 firmato dal bomber di casa Dario Costantini, autore della tripletta (un rigore). Il Fresa è poca cosa rispetto alla formazione degli ultimi anni, condizionato da partenze estive e assenze e la classifica ne è testimone. La squadra di mister Stella è ancora a 0 punti dopo 7 giornate e dovrà invertire decisamente la rotta se vuole salvarsi.

Stop per il Real Montazzoli che cede 2 a 1 al Paglieta. Lo Scerni rallenta in casa e pareggia 2 a 2 contro il San Vito. Due volte sotto, la formazione di casa è riuscita a guadagnare un punto importante grazie alla rete di Ernesto Di Martino e a un autogol.

La Marcianese cerca di risalire la china e batte il Roccaspinalveti. Alla formazione dell'Alto Vastese non basta una tripletta di Vasiu: le doppiette di Rullo e Aielli fissano il finale sul 4 a 3.

Vince infine tra le mura amiche il Trigno Celenza guadagnando 3 punti importanti in ottica salvezza proprio contro il Real Porta Palazzo ancora a secco di vittorie. I vastesi si devono arrendere alle reti di Donato Di Pardo e Daniel Moroianu. Il Real ha fallito due calci di rigore.

LA 7ª GIORNATA

Guastameroli - Piazzano 2-1

Marcianese - Roccaspinalveti 4-3

Ortona - Tre Ville 6-0

Paglieta - Real Montazzoli 2-1

Scerni - S. Vito 2-2

Sporting San Salvo - Fresa 3-0

Trigno Celenza - Real Porta Palazzo 2-0

LA CLASSIFICA

Guastameroli 17



Ortona 14

Piazzano 12

Sporting San Salvo 12

Paglieta 12



Tollese 11

Real Montazzoli 10

Marcianese 9

Scerni 9

S. Vito 8

Roccaspinalveti 5

Trigno Celenza 5

Tre Ville 4

Real Porta Palazzo 3



Fresa Calcio 0

IL PROSSIMO TURNO

Fresa - Trigno Celenza

Piazzano - Ortona

Real Porta Palazzo - Marcianese

Roccaspinalveti - Scerni

S. Vito - Real Montazzoli

Tollese - Guastameroli

Tre Ville - Sporting San Salvo

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

È l'Odorisiana la rivale del Mario Tano. La squadra di Monteodorisio sembra l'unica a tenere il ritmo della capolista e a convincere in campo. L'ultima gara ha un risultato tennistico per la formazione di casa: 6 a 0. Per il Carunchio 2010 non c'è niente da fare di fronte alla forza degli avversari. Tre gol per tempo, nel primo: Di Matteo al 30', Vitelli al 41' e Del Giango al 45'. Nella seconda frazione: di nuovo Di Matteo al 5', Vitelli al 36' e chiude Molisani al 44'. La squadra di mister Marrocco ha solo due lunghezze di distanza dalla capolista.

Giuseppe Luciano permette alla neopromossa Atletico Cupello di espugnare Carunchio e battere per 1 a 0 il Mario Turdò. I cupellesi restano così terzi da soli. Dietro c'è poi lo Sporting Vasto che ieri ha battuto per 3 a 2 l'ottimo San Buono. Valentini, Spadaccini e Di Laudo proiettano i vastesi in quota play off (di Piccirilli e Suriano le reti degli ospiti). Prima vittoria per il Gissi: 2 a 1 in trasferta sul Real Casale. Di Croce e D'Amico regalano la prima gioia a mister Ascatigno.

Conclude la giornata la sconfitta in casa del Real Carpineto Sinello. Partita iniziata con un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa di Renato Mastrippolito, fratello del presidente Real. Un grave lutto che si aggiunge alla settimana difficile del piccolo comune dell'entroterra, toccato da diversi fatti di cronaca che hanno scosso la tranquillità del paese. Per quanto riguarda la cronaca sportiva, gli ospiti del Mario Tano si sono imposti per 3 a 1. Il gol della bandiera è di Domenico D'Addario su rigore.

Nel prossimo turno partita di alta classifica da seguire tra Atletico Cupello e Sporting Vasto.

LA 6ª GIORNATA

Mario Turdò - Atletico Cupello 0-1

Odorisiana - Carunchio 2010 6-0

Palena - Villa S. Maria 1-1

Quadri - Tornareccio 0-3

Real Carpineto Sinello - Mario Tano 1-3

Real Casale - Gissi 1-2

Sporting Altino - Di Santo Dionisio 1-2

Sporting Vasto - San Buono 3-2 (ieri)

LA CLASSIFICA

Mario Tano 18



Odorisiana 16

Atletico Cupello 13

Sporting Vasto 12

Tornareccio 10



San Buono 9

Di Santo Dionisio 9

Sporting Altino 8

Palena 8

Gissi 6

Mario Turdò 4

Real Casale 4

Quadri 4

Carunchio 2010 3

Villa S. Maria 3



Real Carpineto Sinello 2

IL PROSSIMO TURNO

Mario Tano - Mario Turdò

Atletico Cupello - Sporting Vasto

Carunchio 2010 - Real Casale

Di Santo Dionisio - Odorisiana

Gissi - Villa S. Maria

Quadri - Palena

San Buono - Sporting Altino

Tornareccio - Real Carpineto Sinello