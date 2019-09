Dopo le attività delle mattinata (qui l'articolo) l'Abruzzo Open Day Winter è entrato nel vivo con l'ospite d'eccezione della manifestazione, il conduttore televisivo Massimiliano Ossini che, dopo aver firmato autografi ed essersi pazientemente sottoposto alle foto di rito coi fan, ieri pomeriggio è intervenuto sul palco allestito per la serata del Paranza Parade Party, insieme al sindaco di Vasto, Francesco Menna, al capo delegazione della locale sezione del Fai, Maria Grazia Mancini, e agli assessori Carlo Della Penna, Anna Bosco e Luigi Marcello, i quali hanno ringraziato la Regione Abruzzo (presente il consigliere Mario Olivieri), i consorzi Vivere Vasto Marina e Vasto in Centro e tutte le associazioni coinvolte nella manifestazione.

Come sottolineato da Massimiliano Ossini, il territorio vastese ha tutte le carte in regola per proporre un turismo di qualità per 365 giorni l'anno, coniugando le potenzialità della costa alle bellezze dell'entroterra. E l'Abruzzo Open Day Winter rappresenta una vetrina importante, nell'ambito di questo percorso.