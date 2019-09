Con quella di domani, domenica 30 settembre, saranno 30 anni di Trofeo Bancarella, tradizionale fiera autunnale che si svolge a Vasto nell'area di via Giulio Cesare. Lo storico appuntamento è organizzato dall'Apam-Fiva Confcommercio con la regia di Ottaviano Semerano. Dalle prime luci del mattino decine di bancarelle troveranno spazio in via Giulio Cesare, piazza Smargiassi, via Alessandrini e via Pertini. In azione, come negli anni scorsi, le forze dell'ordine per contrastare la presenza di venditori abusivi e di merce contraffatta.

A metà mattinata, nello stand di piazza Smargiassi, la consegna dei premi intitolati alla memoria di Francesco Smargiassi, storico presidente di Confcommercio Chieti che, nella sua attività, si tanto prodigato a favore dei commercianti ambulanti. I riconoscimenti saranno assegnati all'espositore che arriverà da più lontano e quello che presenterà la bancarella o i prodotti più originali.