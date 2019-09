Lunedì 31 a Scerni inizierà la raccolta porta a porta, con l’esposizione dei rifiuti con la nuova modalità porta a porta. Su tutto il territorio comunale saranno rimossi i cassonetti stradali e, a partire dalle ore 20 di lunedì, dovrà essere rispettato il calendario settimanale di conferimento. Il primo appuntamento è quello con il residuo secco, esponendo il contenitore verde dinanzi al proprio portone. L’avvio del servizio è stato preceduto da una fase di comunicazione e sensibilizzazione, realizzata dal gestore del servizio SAPI srl di Vasto.

"Continueremo nei prossimi giorni l’azione informativa per aiutare i cittadini a superare delicata fase iniziale", spiega consigliere delegato Andrea Silverii. Manifesti, locandine, incontri pubblici e consegna a domicilio dei contenitori hanno predisposto l’avvio del servizio. Incontri formativi nelle scuole in collaborazione con Legambiente. Famiglie e negozi, infatti, sono stati dotati di diversi contenitori per le varie tipologie di rifiuto. Ciascuna utenza è identificata grazie a un trasponder sui contenitori. Chi non avesse ancora ricevuto il kit di contenitori può recarsi il sabato mattina presso la Casa San Panfilo in via Roma.

"Faremo tutti insieme un salto in avanti sul rispetto dell’ambiente e decoro urbano - sottolinea il sindaco Alfonso Ottaviano - riducendo i rifiuti prodotti e riciclando preziosi materiali quali plastica, vetro, carta, metalli". Grazie al progetto iniziale, elaborato con la collaborazione di Legambiente, nelle zone rurali sono state consegnate alle famiglie le compostiere, per poter avviare, così, il compostaggio domestico dei rifiuti organici biodegradabili.