Grande partecipazione questa mattina a Punta Penna per le attività dell'Abruzzo Open Day Winter, manifestazione organizzata dalla Regione Abruzzo, con il Comune di Vasto, la Dmc Costiera dei Trabocchi e 32 tra associazioni, partner e aziende.

Circa 500, infatti, i ragazzi delle scuole vastesi che hanno affollato la Riserva naturale di Punta Aderci per le attività previste, tra sport, salute, cultura e divertimento, tra gli stand delle associazioni coinvolte e la spiaggia di Punta Penna, scena di escursioni, lezioni di pallavolo e tanto altro.

Da cornice, una mattinata soleggiata, ma con molto vento, che ha reso piuttosto complesse le operazioni con gli aquiloni, predisposte dal Lions Club Adriatica Vittoria Colonna. I Club sono stati impegnati anche in stand a nei pressi del faro e nella preparazione della colazione a base di pane, olio e pomodoro per i tanti ragazzi intervenuti. E sempre per il vento, che ha reso insicuro il mare, non è stato possibile procedere con le previste attività della regata e della rievocazione della Sciabica. Per il resto le attività si sono svolte regolarmente, tra passeggiate in mountain bike, attività ricreative e divertimento, insieme ai volontari delle associazioni.

I visitatori, oltre a partecipare alle attività nella Riserva, hanno potuto anche visitare gli stand nei pressi del faro, dove - oltre a numerosi mercatini - è stata predisposta anche una mostra di auto storiche.

Nel pomeriggio prevista l'inaugurazione ufficiale della manifestazione, con il taglio del nastro alle 17. Testimonial d'eccezione sarà Massimiliano Orsini, attore e conduttore televisivo di Rai 1. A seguire, al via l'atteso Paranza Parade Party [CLICCA QUI per il programma completo].