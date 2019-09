Nella sala consiliare del Comune di San Salvo questa mattina è stata presentata alla stampa la All Games, squadra di calcio a 5, militante nel campionato regionale C1. Ad accogliere i dirigenti e gli atleti il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, l’assessore allo Sport Angiolino Chiacchia, l’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza e il consigliere Vincenzo Ialacci.

Nel suo saluto alla squadra il sindaco Magnacca ha ricordato come la passione per lo sport aiuti a conseguire qualsiasi risultato ed ha invitato gli atleti a praticare un sano agonismo con la promozione di valori positivi e inclusivi di questa disciplina sportiva nel nome della Città di San Salvo: "Portate alto il nome di San Salvo giocando bene e con lealtà. Voglio anche complimentarmi con voi per essere la prima società in città di uno sport prettamente maschile ad avere nella dirigenza una donna, Carla Santorelli". L’assessore allo Sport Chiacchia ha evidenziato come a San Salvo sia molto vivo il movimento sportivo con l’operatività di 42 tra società e associazioni. E’ stato ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale per l’impiantistica sportiva con l’ammodernamento di diversi impianti e palestre.

Salvatore Di Ghionno, presidente, ha giocato a carte scoperte affermando chiaramente che la formazione punta alla promozione in Serie B. In questo caso la palestra di via Verdi avrà bisogno di qualche aggiustamento per essere a norma per la categoria. Di Ghionno ha poi ringraziato il sindaco Magnacca per aver ospitato la squadra e per le strutture messe a disposizione.

La società della All Games è composta dai presidenti Salvatore Di Ghionno e Tony Tumini, dal segretario Antonio Generoso, dai dirigenti Mario Argentieri, Carla Santorelli, Danilo Di Rienzo, Antonio De Filippis, Luigi Marchione e Guido Muscianese. L’allenatore è Alfredo Lanza, il capitano è Fabio D’Alonso