Si è interrotta alla seconda puntata l'avventura di Luca Muratore, il pescatore 30enne di Lentella che partecipato a Caduta libera, il quiz televisivo di Canale 5 condotto da Jerry Scotti. Il "campione pescatore", come rinominato dal conduttore, è caduto sulla domanda "sull'arnese sgangherato e traballante" dopo aver eliminato 6 sfidanti e usufruito di alcuni bonus accumulati durante il percorso.

Nella puntata di ieri era arrivato al gioco finale con un montepremi di 10.750 euro non riuscendo però a rispondere a tre domande [LEGGI]. Oggi aveva accumulato il bottino di tutto rispetto di 72mila euro, ma fatale per lui è stato il trabiccolo. Per Luca si è così aperta la botola

Per il giovane lentellese comunque una bella esperienza e un discreto avanzamento nel gioco. Prima di cadere un saluto per nonna Onelia, la compagna Milly e la madre.