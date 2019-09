Dopo due settimane senza successi la Vastese juniores torna a conquistare 3 punti siglando la prima vittoria esterna sul campo del Madrepietra Daunia. A decidere la sfida, nel recupero del primo tempo, è un gol del terzino Davide Tallarino, alla sua partita di rientro dopo mesi segnati dagli infortuni. In casa degli apricenesi del Madrepietra Daunia i biancorossi dell’allenatore Roberto Cesario hanno offerto una buona prova nonostante l'emergenza infortuni che ha lasciato fuori diversi titolari tra cui gli attaccanti Alberico e Benvenga. Ad affollare ulteriormente l'infermeria è andato anche Iarocci, uscito dal campo malconcio dopo soli 10 minuti. Nonostante le assenze i vastesi hanno sfiorato il vantaggio con Camarchio e Napolitano riuscendo a portarsi poi in vantaggio poco prima di rientrare negli spogliatoi grazie all’incornata aerea di Tallarino sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa i biancorossi hanno provato ad arrotondare il match ma è bastato il gol del primo tempo per centrare il terzo successo stagionale toccando quota 11 nella classifica del girone L con l’aggancio all’Avezzano in seconda posizione. Sabato 5 novembre sul sintetico della 167 la Vastese riceverà l’Olympia Angonese, recuperare gli infortunati sarà fondamentale per provare a centrare un nuovo successo.

MADREPIETRA DAUNIA – VASTESE: 0 – 1

RETI: 45’ pt Tallarino

MADREPIETRA DAUNIA: Gaggiano, D’Ambrosio, De Santo, Ricciardi, Fiano(1’st D’Inzeo), D’Agrippino, Scarano(15’st Battista), Faenza, Pantonio, Pilone, Di Maso(25’st Papa). A disposizione: Kasemi, La Torre. All. Napolitano Davide

VASTESE: Stivaletta, D’Amario, Tallarino, Maccione, Bussoli(20’st Del Casale), Iarocci(10’pt Pace), Galiè, Fontana, Napolitano, Falcitelli, Camarchio(35’st Natarelli). A disposizione: D’Adamo, Sarchione, Alberico, De Vivo, Benvenga, Abbonizio. All. Cesario Roberto

ARBITRO: Salvatore Rizzi di Barletta (Azzariti e Daddato di Barletta)

NOTE: Ammoniti: Maccione, Camarchio(V), Faenza, Di Maso(M); Espulso: 35’st Ricciardi(M); Angoli: 5 – 4; Recupero: 3’ e 4’.