Continuare a raccogliere migliaia e migliaia di tappi di plastica di tutte le grandezze e di tutti i colori. Questo il rinnovato l’impegno sociale dell'associazione di volontariato Valtrigno, che sta vedendo il coinvolgimento di tante persone sul territorio abruzzese e molisano, finalizzato all’acquisto di un’altra Moc, apparecchio per la diagnosi non invasiva e il controllo dell'osteoporosi.

Una prima Moc è stata già acquistata con la raccolta dei tappi di plastica e con una quota di fondi propri dell’associazione. Lo scorso 25 ottobre è stata utilizzata per la prima volta a Vasto; molte donne si sono sottoposte all’esame con il quale può essere eseguito in maniera semplice e veloce la valutazione del contenuto del calcio nelle ossa. "È stato un incontro rivolto alle donne – ha spiegato il presidente della Valtrigno Saverio Di Fiore – e sarà esteso nei comuni del Vastese e prossimamente anche a San Salvo, dove tutte potranno sottoporsi gratuitamente all’esame con la Moc. Continueremo con anche con altre iniziative per fornire al territorio strumenti diagnostici utili per la salute delle donne".