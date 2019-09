Sarà una commissione tecnica a verificare lo stato dell'ex asilo Carlo Della Penna. Ad annunciarlo sono i responsabili del Comitato Cittadino per l'asilo Carlo Della Penna a seguito dell'incontro avuto con il sindaco Francesco Menna e alcuni componenti della giunta comunale di Vasto. Si è raggiunto l'accordo per la costituzione di una commissione tecnica che dovrà definire, attraverso sopralluoghi sul posto, lo stato degli stabili del complesso di via Madonna dell'Asilo.

"Della Commissione - spiega il comitato - faranno parte alcuni tecnici del settore dei Lavori Pubblici del Comune, un tecnico designato dal Sindaco, alcuni tecnici designati dall’Associazione dei Professionisti Vastesi per conto del nostro Comitato. Al termine dell’indagine la Commissione presenterà una relazione".

"A oltre sette anni di distanza dall’ordinanza con la quale l’allora sindaco Lapenna dichiarava inagibile la struttura (10 aprile 2009) senza alcuna perizia che lo comprovasse; dopo oltre sette anni dunque di incuria e anzi di totale abbandono e di vergognoso degrado si giungerà finalmente, lo vogliamo sperare, a porre un primo punto fermo sulla questione", sottolineano gli esponenti del comitato cittadino. "Dopo i tecnici, va da sé, sarà la volta dei politici. Degli uni e degli altri daremo conto alla città".