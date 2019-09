Si chiama Luca Muratore, è di Lentella, ha 30 anni e nella puntata appena terminata si è laureato campione di Caduta Libera, il quiz televisivo di Canale 5 condotto da Jerry Scotti.

Luca, pescatore, partito da sfidante ha prima eliminato il campione in carica in quel momento e poi ha sbaragliato i vari concorrenti che via via gli si sono presentati davanti rispondendo correttamente alle domande poste da Scotti e usufruendo di un bonus.

Arrivato al gioco finale dei "10 passi" con un montepremi di 10.750 euro, non è riuscito a rispondere a tre domande finendo nella botola centrale. Scotti, che lo ha definito il "primo campione pescatore" del quiz, gli ha dato anche modo di raccontare le difficoltà del momento del comparto della pesca in Abruzzo. La partecipazione di Luca al quiz nasce diversi mesi fa: "Ho chiamato nel gennaio scorso e mi hanno ricontattato qualche tempo fa per i provini a Pescara".

Il "campione pescatore" cercherà di confermarsi campione nella puntata di domani (ore 18.45) e magari portare a casa un bel gruzzoletto. Non è la prima partecipazione di un concorrente del territorio al quiz di Scotti: nell'aprile scorso toccò al vastese Giuseppe Sangiovanni [LEGGI].