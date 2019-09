Grande successo del CodeWeek nel vastese e dintorni, numerosa la partecipazione alle tante iniziative programmate dai 6 Istituti afferenti alla Rete Coding costituita lo scorso anno tra la Nuova Direzione Didattica di Vasto, l’Istituto Comprensivo 1 di Vasto, l’Istituto Comprensivo G.Rossetti, l’Istituto Comprensivo 1 di San Salvo, l’Istituto Comprensivo 2 di San Salvo e l’Istituto Comprensivo di Monteodorisio.

Infatti i Dirigenti Scolastici N. Del Re, S. Di Gregorio, M.P. Di Carlo, T. Ascione, A. Orsatti, C. Delle Donne hanno iniziato a parlare di coding già a partire dal settembre 2015 non solo come competenza professionale necessaria allo sviluppo e all’innovazione, ma anche come strumento per sviluppare il pensiero computazionale, cioè la capacità di formulare ed esprimere procedimenti complessi per risolvere problemi e realizzare idee. Il coding è diventato così oggetto di formazione per i docenti delle scuole della Rete con iniziative che si sono consolidate anche con l’aiuto dell’Associazione RATI, che opera sul territorio per sviluppare il coding come strumento per la nuova alfabetizzazione digitale.

Le iniziative sono state coordinate dagli Animatori Digitali (M. Iovacchini, S. Sabatini, E. Columbro, M. Greco, G. D’Aloise, A. Di Fabio) dei 6 Istituti che hanno costituito il connubio vincente e unico tra scuole e pensiero computazionale. Si è riusciti così a trasmettere, attraverso la consapevolezza diffusa, l'importanza del coding come strumento di aggregazione di scuole, di crescita, di conoscenza, di scambio di esperienze e di formazione. Infatti all’interno della Rete le classi dei diversi Istituti hanno potuto visitare e fare esperienze laboratoriali con realtà diverse dalle loro.

Si è cercato di avvicinare i giovani e i giovanissimi alla programmazione, nella consapevolezza che il pensiero computazionale sia un elemento di crescita individuale e che la sua diffusione sia un elemento indispensabile alla competitività del paese.

La settimana europea della programmazione Europe Code Week (15-23 ottobre), arrivata ormai alla quarta edizione, ha visto quindi svolgersi all’interno delle scuole appartenenti alla Rete per il Coding Vasto – San Salvo – Monteodorisio, decine di eventi dove i circa 4000 studenti coinvolti hanno vissuto delle vere e proprie esperienze di programmazione, che hanno permesso loro, anche ai più piccoli (13 le classi dell’infanzia interessate), di divertirsi in modo costruttivo vedendo le proprie idee prendere forma.

Numerosi i laboratori proposti nei vari plessi: Cody e Roby in fabula, Caccia al tesoro, MineCraft, Gumbal, A caccia con… Angry Birds, Codyway, DisneyInfinity, Giochiamo con la carta a quadretti, Starwars, The Artist, Course 4, #scratch#odetocode, Storytelling con scratch e Storyboard that, Powtoon

Obiettivo comune e condiviso è stato quello di avvicinare i ragazzi alla programmazione, ovvero al linguaggio delle cose, il modo più semplice per realizzare le idee. E’ ormai noto quanto il pensiero computazionale stimoli la creatività e aiuti ad affrontare e risolvere problemi di ogni genere. Le modalità sono state diverse nei numerosi plessi per offrire ai piccoli e grandi allievi l’opportunità di iniziare a programmare, la capacità di offrire opportunità di apprendimento e contribuire al successo dell’iniziative.

I materiali e i metodi sperimentati nel corso del CodeWeek resteranno a disposizione di chiunque voglia utilizzarli e conoscerli.

Gli Animatori Digitali della Rete Coding