Lavori di pubblica utilità su verde e ambiente per pagare Tari e Tosap. Dalla giornata di ieri entra in vigore a Cupello il baratto amministrativo. La proposta, introdotta dal gruppo de "Il cambiamento", è infatti stata votata all'unanimità dal consiglio comunale tenutosi ieri.

"Un anno fa – dichiarano i membri del gruppo di opposizione – avevamo promosso un incontro pubblico con il sindaco di Tollo, Angelo Radica, per far conoscere e comprendere lo strumento del baratto amministrativo previsto dal più noto decreto sblocca Italia. Avevamo anche presentato delle proposte regolamentari di attuazione già in essere in alcune amministrazioni comunali d’Italia i cui risultati erano stati abbastanza lusinghieri".

"Finalmente – conclude Il Cambiamento – anche a Cupello c’è la possibilità di permettere ai cittadini meno abbienti di evitare contenziosi su materie come mancato pagamento di Tari e Tosap ripagandone il corrispettivo con lavori di pubblica utilità su verde ed ambiente a favore della comunità. E’ una opportunità che potrà favorire solo i meno fortunati e più bisognosi che dovranno dimostrare la loro situazione attraverso il modello ISEE".