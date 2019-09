Dal 22 al 30 ottobre settimana piena di iniziative sulla lettura per la scuola primaria G. Spataro del Comprensivo 1 di Vasto, che partecipa al progetto Io leggo perché: "Basta andare alle tre librerie della città, Nuova Libreria, Mondadori e Universal, - spiegano dalla scuola - comprare un libro di narrativa per ragazzi e lasciarlo nelle apposite scatole già predisposte per la scuola Spataro. La libreria invierà le adesioni alle case editrici che raddoppieranno i libri e invieranno tutti i libri donati alla scuola prescelta. Più libri si acquisteranno più saranno raddoppiati e più sarà fornita la biblioteca scolastica".

Nelle stesse giornata, la scuola partecipa anche al progetto Libriamoci, che prevede letture ad alta voce da parte delle insegnanti: "Le 12 classi terze, quarte e quinte hanno inoltre svolto un’indagine sulla lettura, - proseguono dalla scuola - per capire cosa pensano i ragazzi sull’argomento. Il questionario è stato creato dai ragazzi con 7 domande a risposta multipla. Hanno risposto 271 alunni. Di questi solo a 5 non piace leggere, mentre agli altri tanto o abbastanza. Solo in 28 hanno letto nell’ultimo anno solo un libro, 148 ragazzi hanno letto da 2 a 5 libri e 95 da 6 a 20 libri e oltre. Piacciono di più i generi letterari legati all’avventura, paura, misteri, quelli divertenti e comici, quelli legati alla fantascienza e fantasia e di amicizia. Secondo i ragazzi è importante leggere, soprattutto per avere molta fantasia e per conoscere nuove cose, luoghi e personaggi, i libri li comprano in libreria, molti li hanno già a casa. Ai ragazzi piace leggere in qualsiasi momento della giornata e preferiscono soprattutto leggere comodi sul divano o nel letto".