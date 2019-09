Domani, venerdì 28 ottobre, tutte le scuole della città di Vasto saranno regolarmente aperte. A darne notizia è il primo cittadino Francesco Menna. Già nel pomeriggio era stato dato l'ok all'apertura delle scuole di competenza comunale. Restavano dubbi circa gli istitui superiori, la cui competenza è della provincia. In tarda serata la conferma del sindaco Menna che tutte le scuole della città sono in sicurezza.

Ore 12 - “Quattro squadre di tecnici comunali stanno effettuando sopralluoghi volti alla verifica strutturale degli edifici scolastici e degli altri uffici pubblici cittadini”. Al termine della riunione tecnico-operativa presieduta stamani in municipio, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, cerca di rassicurare le famiglie.

“La massima attenzione - dichiara il primo cittadino - è rivolta alle strutture scolastiche. D’intesa con la Prefettura di Chieti e con gli altri sindaci del territorio, ho emanato l’ordinanza di sospensione, per la giornata odierna, di tutte le attività scolastiche, degli studenti e del personale docente e non docente, proprio per consentire un puntuale lavoro di ricognizione di eventuali danni provocati dal terremoto di ieri. Siamo in costante contatto con le forze dell’ordine, il Gruppo comunale di Protezione civile, e con i dirigenti scolastici, che colgo l’occasione di ringraziare per la grande collaborazione”.