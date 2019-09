"La tanto decantata sicurezza per i bambini a nostro avviso nella struttura che oggi è occupata dalla scuola dell'Infanzia di via Ripalta non è rispettata". Inizia così il comunicato del Partito Democratico di San Salvo che denuncia alcuni problemi nella sede provvisoria di via Pertini che sta ospitando i piccoli alunni dopo l'inizio dei lavori di adeguamento sismico.

La struttura l'anno scorso ospitò i ragazzi della scuola media "Salvo D'Acquisto" e oggi per il Pd quegli stessi locali non sarebbero adeguati ai nuovi alunni: "Anche grazie alla segnalazione di diverse mamme, riteniamo che la struttura non si adeguata per soddisfare, visto che anche a San Salvo siamo nell'anno 2016, non i migliori standard, ma quelli medi di una qualsiasi scuola moderna: i bagni non sono adeguati in numero per bimbi e maestre; i lavandini non sono utilizzabili per i bimbi essendo di altezza adeguata solo per gli adulti; non si ha un parco verde, quindi non si potrà giocare tranquillamente all'esterno; i pasti sono serviti con forchette, coltelli e piatti di plastica molto pericolosi per i bimbi".