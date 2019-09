Per la Giornata Mondiale dell'Osteoporosi, la Fedios Abruzzo, nella giornata del 20 ottobre, ha organizzato una raccolta dei tappi di plastica da conferire alla Valtrigno di San Salvo per l'acquisto di un densitometro, l'apparecchio ad ultrasuoni al calcagno che viene utilizzato nell'esame per conoscere lo stato di salute delle nostre ossa.

"L'iniziativa, che era partita nei primi mesi dell'anno in corso, aderendo alla campagna promossa dalla Valtrigno, - spiegano dall'associazione - è stata effettuata nel piazzale della chiesa di San Marco a Vasto. Durante la raccolta si sono distribuiti gli opuscoli informativi della campagna di prevenzione dell'osteoporosi dal titolo Ama le tue ossa - Proteggi il tuo futuro. Inoltre, nella giornata di martedì 25, l'associazione ha effettuato gli esami di densitometria in collaborazione con gli operatori della Valtrigno, nella sede della parafarmacia del dottor Giuseppe Mucci in via Marco Polo 7.