Sabato 29 ottobre 2016, alle ore 09.30, presso la Pinacoteca di Palazzo D'Avalos, si terrà il convegno Il populismo penale oggi. Dal crocifiggilo al buttate via le chiavi, promosso dall'Unione dei Giuristi Cattolici di Vasto.

"Per populismo penale - spiega la presidente dell'associazione, l'avvocato Raffaella Valori - si intende la carica emotiva che si riflette sulla giustizia e rischia di generare derive incontrollabili. Rispetto agli altri populismi, non è un fenomeno riconducibile ad un capo carismatico e per questo motivo è meno visibile, ma coinvolge una massa considerevole di cittadini tanto da rappresentare una questione sociale urgente. L'incontro dibattito si propone di analizzare le dinamiche, spesso alterate e, quindi, pericolose che si innescano tra il sistema della giustizia, la sfera della politica e l'opinione pubblica".

Protagonisti del convegno saranno il professor Francesco D’Agostino, presidente dell’Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, il professor Luciano Eusebi, ordinario di Diritto Penale all'Università Cattolica di Milano, monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto e il dottor Italo Radoccia, magistrato presso il Tribunale di Vasto [CLICCA QUI per consultare le biografie dei relatori].