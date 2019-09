Terza vittoria di fila per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket che, nel turno infrasettimanale di serie C silver, batte 79-57 il Basket Centro Abruzzo Sulmona. Una vittoria generosa nel punteggio finale ma certamente non semplice per la squadra di coach Cardillo che ci ha messo un po' per regolare definitivamente la formazione avversaria, molto tenace ma arrivata a Vasto con appena otto uomini a disposizione. E così, dopo essere andati sotto nel primo quarto, Ierbs e compagni hanno saputo affrontare la rimonta ed il sorpasso. Nel terzo quarto i vastesi hanno pigiato forte sull'acceleratore riuscendo a prendere il largo. Ad entusiasmare il pubblico sugli spalti ci hanno pensato Giuseppe Pace e Luca Di Tizio (top scorer del match rispettivamente con 18 e 19 punti) con le loro schiacciate a canestro.

Da annotare come tutti i dodici giocatori della Vasto Basket siano scesi sul parquet e timbrato il cartellino con almeno un canestro realizzato. Negli ultimi minuti i padroni di casa sono rimasti in campo con un quintetto giovanissimo, tutti under 18, riuscendo a condurre in porto una partita che vale due punti importanti in classifica. Si tornerà in campo già domenica sera quando al PalaBCC arriverà l'Airino Termoli capolista a punteggio pieno e con quattro ex biancorossi nel roster: Massimo Di Lembo, Peppe Sabetta, Guido Rinaldi e, soprattutto, Silvio Marinaro che in questo avvio di stagione viaggia costantemente in doppia cifra.

Vasto Basket - Basket Centro Abruzzo Sulmona 79-57 (16-17/37-32/58-40)

Vasto Basket: Pace 18 punti, Stefano 2, Flocco 7, Cordici 5, Dipierro 4, Marino 7, Di Tizio 19, Di Rosso 4, Ierbs 5, Di Giacomantonio 2, Russi 3, Bernardotto 3. Coach: Cardillo

Sulmona: Colaiacovo 2, Di Fabio 5, Michilli 10, Di Censo 9, Maiorano 3, Facchini 2, Silvestri 19, Carlucci 7. Coach: De Angelis