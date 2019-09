Ancora un furto si registra in città e, questa volta, nel mirino dei ladri è finito il coro gospel Angel's Eyes. Nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno rubato la strumentazione dell'associazione musicale custodita nello studio di uno dei coristi, in una zona della città già colpita da diversi furti. I malviventi si sono introdotti nello studio del professionista forzando la porta d'ingresso e portando via le attrezzature del coro di maggior valore. "Hanno rubato microfoni, il mixer e le casse, tutta strumentazione professionale per un valore di oltre 3mila euro", spiega il direttore del coro Danilo Laccetti. L'ipotesi è che possa trattarsi di un furto mirato ad impossessarsi della strumentazione audio. I ladri, infatti, hanno lasciato cavi e casse di minor valore e, nello studio del professionista, hanno messo solo tutto a soqquadro, senza però portare via nient'altro. Probabilmente hanno osservato in più occasione il carico e scarico della strumentazione in occasione dei concerti e, al momento propizio, sono entrati in azione.

Per l'associazione musicale, formata da amatori, è un duro colpo. Le attrezzature erano state acquistate con tanti sacrifici e ora sarà necessario provvedere altrimenti. In vista di un concerto in calendario per lunedì sera a Termoli hanno fatto appello ad amici musicisti che, con grande disponibilità, si sono prodigati per aiutare il coro gospel a svolgere senza problemi la serata. Poi bisognerà riacquistare tutto.