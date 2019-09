Sarà la Riserva Naturale di Punta Aderci la protagonista dell'Abruzzo Open Day Winter, per quanto riguardo Vasto. La presentazione dell'evento si è svolta stamane presso la Sala d'ingresso del faro di Punta Penna, alla presenza del sindaco di Vasto, Francesco Menna, il sindaco di Scerni, Alfonso Ottaviano, il sindaco di Carunchio, Gianfranco D'Isabella, gli assessori vastesi Carlo Della Penna e Anna Bosco, il presidente della Fondazione del Vastese per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, Giuseppe Di Marco, il presidente della Dmc Costiera dei Trabocchi, Luciano De Nardellis, i presidenti dei consorzi Vasto in Centro e Vivere Vasto Marina, Marco Corvino e Massimo Di Lorenzo, Alessia Felizzi per la Riserva e Tiziana Dicembre, presidente di Itinerari D'Abruzzo.

Dopo l'indirizzo di saluto del sindaco Menna, il sindaco Ottaviano e il sindaco D'Isabella hanno illustrato gli eventi in programma che coinvolgono i rispettivi comuni [CLICCA QUI per la presentazione del programma di Scerni e CLICCA QUI per il programma di Carunchio]. A seguire, la presentazione dell'evento vastese: "Come associazione - ha spiegato Di Marco - diamo un contributo per le escursioni e le attività di educazione ambientale che si svolgono nella Riserva; più in generale la manifestazione è strutturata in tre momenti, uno che si svilupperà nella Riserva, un altro lungo i Trabocchi e il terzo riguarda il Paranza Parade Party, che si terrà al faro". In preparazione anche l'appuntamento dell'Abruzzo Open Day Summer, per "mettere in rete il valore del brand costiero con il valore culturale e storico dei borghi".

"Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo" ha spiegato l'assessore Carlo Della Penna. "L'evento ha coinvolto numerose associazioni, consorzi e scuole, e prevede numerose attività culturali, sportive, di presentazione e valorizzazione della Riserva, con camminate ecologiche e molto altro, soprattutto in riferimento ai più piccoli. A questo si aggiunge l'evento enogastronomico e di divertimento che è il Paranza Parade Party. Speriamo che tutto si svolga per il meglio". Dalla spiaggia di Punta Penna partiranno tante iniziative escursionistiche, di bird watching, canoeing, Stand Up Paddle, mountain bike. Inoltre verrà riproposta la Sciabica, rievocazione storica della pesca di un tempo, per far conoscere un tipo di pesca non più praticato. E ancora, mini regate per barche a vela, corsa campestre, visite ai trabocchi, volo di aquiloni, musica, mostre, spettacoli con artisti di strada e laboratori didattici per i più piccoli.

L'assessore Anna Bosco, da parte sua, ha spiegato come sono state coinvolte le scuole cittadine e anche gli istituti superiori, soprattutto il "Palizzi", con il suo corso di Turismo. Nei giorni scorsi, lo stesso assessore è stato impegnato nei Paranza School, durante i quali ha incontrato gli alunni per parlare dei Trabocchi, del faro, della Sciabica e degli altri aspetti legati alla promozione delle peculiarità territoriali.

Il progetto prevede per la prima volta la collaborazione dei due consorzi di Vasto e Vasto Marina, per i quali Luciano De Nardellis ha auspicato la "fusione", sollecitando l'amministrazione comunale a riprendere il progetto di "collegamento fune" tra centro e litorale per una unione anche territoriale delle due zone.

In chiusura, l'intervento di Tiziana Dicembre, che ha illustrato i tour previsti per l'evento, il primo, previsto il 31 ottobre nel Medio Vastese, che toccherà i comuni di Vasto, Monteodorisio, Furci, Liscia e Palmoli, e il secondo dedicato alla Costa dei Trabocchi, con Vasto, San Salvo (centro e litorale, col Museo archeologico e il Biotopo costiero) e Fossacesia, con l'abbazia di San Giovanni in Venere.