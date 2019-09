A margine della firma del protocollo d'intesa sulla gestione dei processi civili presso il Tribunale di Vasto (qui il servizio), l'intervista al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, l'avvocato Vittorio Melone sul processo telematico e sulla chiusura del Tribunale di Vasto.

In base alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli, in Abruzzo non sarà possibile salvare nel 2018, anno in cui scade la proroga, tutti e 4 i palazzi di giustizia destinati alla soppressione in base alla riforma Severino: Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona.

E' verosimile che ne possano rimanere aperti due.