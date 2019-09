Sono due le regine del turismo vastese nell'estate 2016. Due le attività ricettive che hanno raggiunto lusinghieri risultati in altrettanti contesti nazionali: la Residenza Amblingh e i Bagni Vittoria.

La prima, che si trova nella zona più suggestiva della Vasto antica, la panoramica Loggia Amblingh, ha vinto nei giorni scorsi a Roma il primo premio assoluto per il Centro Italia assegnato dal Touring club italiano nella categoria Stanze italiane, riservata ai piccoli hotl di charme. "Siamo felici - commentano i titolari - di aver portato Vasto e la Costa dei Trabocchi fra le eccellenze dell'accoglienza italiana".

Il 12 ottobre scorso, invece, era stato un B&B che si trova a due passi dal mare, lungo il litorale di Casarza, i Bagni Vittoria, a qualificarsi in finale al prestigioso Hospitality Awards 2016, premio destinato alle strutture d'accoglienza turistica e assegnato nell'ambito dell'Hospitality day, che si svolge al Palacongressi di Rimini. Per i proprietari dei Bagni Vittoria, è stata "un’occasione unica per confrontarsi con relatori internazionali e con coloro che, in Italia, hanno saputo portare innovazione e cambiamento nel mondo della ricezione turistica, sperando di farli innamorare del nostro territorio, la Costa dei Trabocchi, e della nostra regione, che consideriamo magica".