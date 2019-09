AGGIORNAMENTO - Cosmin Tarapanel è stato ritrovato in via Ripalta; nonostante la notte passata fuori sta bene e in questo momento si trova a casa. Alle ricerche hanno preso parte anche i vigili del fuoco di Vasto.

LA PRIMA NOTIZIA - Dalle 2 di stanotte le forze dell'ordine sono impegnate a San Salvo nella ricerca di Cosmin Tarapanel, 13 anni. Il ragazzino non ha fatto rientro nella sua abitazione di via Stingi.

Queste le indicazioni diffuse nell'appello che sta circolando su Facebook: "Indossa una maglia arancione a maniche corte e pantaloncini grigi. Probabilmente ha con sè con una bici bianca".

Chiunque lo veda è pregato di avvisare i famigliari (389 1967487) o i carabinieri.