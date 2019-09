Ha creato problemi la pioggia che sta cadendo da ore sul Vastese. Vigili del fuoco impegnati a Vasto e Cupello in tarda serata.

Il primo attorno alle 23, quando la squadra notturna del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo sono intervenuti in località Punta Penna per rimuovere un palo pericolante che metteva a rischio la pubblica incolumità e, una trentina di minuti dopo, si sono spostati a Cupello per prestare soccorso insieme al 118 e ai carabinieri agli automobilisti rimasti coinvolti in un incidente stradale.

Due i feriti, trasportati in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Solitri allagamenti si registrano in scantinati, piani terra e strade di Vasto Marina.