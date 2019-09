Un progetto di riqualificazione per gli ingressi di San Salvo Marina. È quanto annunciato da Giancarlo Lippis, assessore ai Lavori pubblici della giunta di Tiziana Magnacca, durante l'intervista a Time Out, il format di attualità e politica di zonalocale.it.

Nel corso della puntata, Lippis ci svela – tra le altre cose – anche il destino del teatro e della sala registrazione e il suo futuro in politica.