Conferenza stampa questa mattina a Pescara per la presentazione della tappa del Giro d'Italia Montenero di Bisaccia-Blockhaus in programma per domenica 14 maggio 2017. Presente all'incontro con i giornalisti - insieme all'assessore regionale allo Sport, Silvio Paolucci, al presidente della Federazione Ciclistica Italiana Mauro Marrone e ai dirigenti della Rcs Sport Gazzetta dello Sport - il sindaco Francesco Menna.

"Per l'Abruzzo - ha annunciato l'assessore Silvio Paolucci - si apre una stagione dedicata al ciclismo. Questa disciplina rappresenta un volano straordinario per la promozione del territorio e per la valorizzazione delle nostre eccellenze. La tappa abruzzese, che renderà omaggio alle 100 edizioni della corsa rosa, punta a unire la Costa dei Trabocchi alla Majella, sul Blockhaus, luogo simbolo degli appassionati di ciclismo, dove i fondi previsti dal Masterplan serviranno a rilanciare l'intero comprensorio".

Soddisfatto il sindaco Francesco Menna, per il passaggio della corsa a Vasto: "È motivo di grande soddisfazione che il Giro del Centenario avrà un arrivo di tappa in Abruzzo, al Blockhaus, e che attraverserà il nostro litorale ed un ampio tratto del territorio cittadino, passando anche per il centro storico. Un evento che ci auguriamo avrà positive ricadute sia a livello di promozione turistica che economica".

L’assessore Carlo Della Penna, impegnato contemporaneamente a Palazzo di Città in un altro tavolo di lavoro, ha aggiunto: "Siamo grati all’assessore Paolucci che, al termine di un intenso lavoro programmatorio, è riuscito a nell’intento di organizzare una tappa storica che, siamo certi, rimarrà indelebile negli annali del ciclismo italiano".