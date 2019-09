Doppio colpo notturno nella zona industriale di San Salvo. Ieri notte ignoti hanno agito nei capannoni della Bergia Legnami portando via alcuni pc portatili e attrezzi da lavoro. A quanto pare, un pastore tedesco a guardia dell'azienda sarebbe stato reso inoffensivo. I malintenzionati hanno manomesso anche un furgone portandone via il contenuto. Per la ditta presente a San Salvo da svariati decenni si tratta del quinto furto nel giro di cinque anni. Una circostanza, questa, che è il segno di come negli ultimi tempi la questione sicurezza sia diventata una delle principali priorità.

I ladri – molto probabilmente gli stessi – hanno poi fatto visita a un'altra azienda della stessa zona industriale. Il bottino qui è stato più consistente: oltre ad alcuni attrezzi da lavoro, hanno portato via anche un furgone. Sugli episodi indagano i carabinieri di San Salvo e la compagnia di Vasto.

La zona industriale di San Salvo da tempo è finita nel mirino di ladri che grazie alla vicinanza con agevoli vie di fuga (Statali 16 e Trignina e A14) possono far perdere rapidamente le proprie tracce. Tra gli ultimi colpi messi a segno ci sono quello di un anno fa in viale Belgio a una ditta di distribuzione bevande [LEGGI] e quello di due mezzi pesanti a una ditta edile [LEGGI].