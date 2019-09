Si è svolta questa mattina presso la Sala consiliare del Comune di Scerni la presentazione del Festival della Bellezza Rurale, in programma dal 28 al 30 ottobre a Scerni, con due tour nel Medio Vastese e lungo la Costa dei Trabocchi previsti il 31 ottobre e il 1° novembre. A presentare l'iniziativa, il sindaco Alfonso Ottaviano, insieme agli assessori Esterina Di Fabio, Silvio Fonzo e Giuseppina Ottaviano. Presenti Giuseppe Di Marco, presidente della Fondazione del Vastese per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, il dirigente dell'Istituto Agrario, Livio Tosone, insieme a Nino Menna, storico preside dell'Istituto e al professor Nicola D'Ortona, la presidente di Itinerari d'Abruzzo, Tiziana Dicembre e Luigi Di Lello, del Circuito Mountain Bike.

"Valorizzare la bellezza del territorio rurale, con il suo valore aggiunto rappresentato dal paesaggio agrario nel 140° anno dalla fondazione dell'Agrario di Scerni, creare un momento di accoglienza per proiettare il turista nel quotidiano della vita contadina che racchiude i campi dell'istruzione, ambiente, qualità alimentare e tanto altro". Questo l'obiettivo dichiarato della manifestazione, nelle parole di Giuseppe Di Marco, che ha sottolineato l'importanza di valorizzare una cultura "custode del territorio".

"Si tratta di un'occasione importante - ha aggiunto il dirigente Livio Tosone - per mettere sotto i riflettori l'area collinare interna, che finalmente può esprimere tutte le proprie potenzialità, attraverso aree che conservano esperienze significative in ambiente agricolo, che rappresentano una ricchezza di cui siamo gelosi".

Due gli aspetti curati da Luigi Di Lello: "Mi occuperò dei Percorsi del Gusto, con enogastronomia di qualità, per sviluppare consapevolezza rispetto alla scelta del cibo e della fruizione ludico-sportiva del territorio attraverso percorsi in mountain bike". Di Lello ha poi tenuto a sollecitare i presenti circa l'impegno relativo al progetto di Bike Park da realizzare nei pressi dell'Istituto Agrario.

A seguire, Tiziana Dicembre ha confermato la "splendida opportunità per far conoscere il territorio" data dalla manifestazione, "per un escursionismo che non può essere solo montano". La presidente di Itinerari d'Abruzzo ha poi illustrato i tre appuntamenti previsti: un'escursione dal bosco vicino l'Agrario al centro di Scerni, "per valorizzare il borgo in modo diverso, attraverso il turismo slow", e due tour, uno nel Medio Vastese (con tappe a Vasto, Monteodorisio, Furci, Liscia e Palmoli) e uno lungo la Costa dei Trabocchi (con tappe a Vasto, San Salvo e Fossacesia)

L'Agrario sarà impegnato anche con l'apertura al pubblico del Museo dell'Agricoltura e visite guidate all'interno dell'azienda agricola, in particolare alla Cantina. "In 140 anni - ha sottolineato l'ex preside dell'Istituto, Nino Menna - l'Agrario ha formato agricoltori e tecnici, con alunni che venivano anche da Marche, Molise e Lazio".

In chiusura d'incontro, l'intervento del sindaco Alfonso Ottaviano, che ha tenuto a ringraziare la DMC Costiera dei Trabocchi per aver coinvolto Scerni nel progetto: "Abbiamo cercato di mettere in campo tutte le peculiarità del nostro territorio, a partire dall'Agrario, per proporre un evento strutturato da ripetere nel tempo. Ogni assessore seguirà la manifestazione nel proprio settore di competenza per accompagnare al meglio questo importante evento". Il sindaco ha poi annunciato la presenza degli assessori regionali Silvio Paolucci, Dino Pepe, Donato Di Matteo e del sottosegretario Mario Mazzocca ai workshop previsti, anche "per strappare qualche impegno al Governo regionale": "Speriamo che riusciremo a far apprezzare tutte le eccellenze del nostro territorio - ha concluso il sindaco Ottaviano - per mantenere i riflettori accesi sulla nostra realtà".

Per consultare il programma completo CLICCA QUI.