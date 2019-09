Domenica 30 ottobre, alle 18.00, presso la libreria Mondadori di Vasto (via Circonvallazione Histoniense) si terrà la presentazione del libro di Elsa Flacco "Un palmo e mezzo sotto la terra - Una storia di briganti, di violenza e umanità". All'incontro saranno presenti l'autrice e il professsor Mario Cimini dell'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara.

Il libro racconta una storia degli anni immediatamente successivi all'unità d'Italia ambientata tra Guardiagrele ed il suo circondario. "I briganti - spiega Elsa Flacco - si richiamavano ai Borboni, ma la loro rivolta aveva motivazioni prevalentemente sociali, affondava le radici nello sfruttamento secolare delle classi subalterne che si era aggravato con il cambio di regime e le richieste più pressanti a danno dei contadini, che si ritrovarono, dopo un momento di smarrimento, a dover fronteggiare una situazione spesso insostenibile: tasse più pesanti, leva obbligatoria con durata pluriennale e destinazioni lontane, un esercito piemontese percepito come invasore. Di qui nasce la ribellione brigantesca, che ebbe anche in Abruzzo i suoi capi e le sue bande, prima tra tutte quella della Maiella, che mise in difficoltà autorità e forze dell’ordine per diversi anni, fino a quando la legge Pica non stroncò nel sangue ogni velleità di rivolta".